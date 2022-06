Si schianta con lo scooter contro un'auto: centauro in ospedale

ANCONA - Incidente in corso Stamira nel tardo pomeriggio. Uno scooter guidato da un un 60enne è finito contro un'auto. Per fortuna l'impatto è stato lieve e il centuaro ha riportato solo lievi lesioni. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e i Cinofili che si trovavano in piazza Roma per i servizi di sicurezza in centro. L'ambulanza della Croce Gialla di Ancona ha trasportato in codice giallo il 60enne al pronto soccorso di Torrette.

Incidente per un altro uomo, più o meno alla stessa ora, a Camerano in via San Germano. Un 60enne in sella ad una vespa è scivolato piombando a terra e finendo in un fosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre ai militi della Gialla che lo hanno trasportato a Torrette. Non sarebbe in gravi condizioni.