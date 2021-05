Incidente in corso Amendola, due feriti: traffico bloccato

Due auto sono andate a sbattere intorno alle 18 in corso Amendola. I due venticinquenni alla guida dei rispettivi mezzi sono feriti ma per fortuna in modo non grave. Sul posto la polizia municipale e l'ambulanza della Croce Gialla.

Disagi alla circolazione in quel tratto di strada: le auto provenienti da piazza Cappelli sono state indirizzate in via Cadorna mentre quelle che provenivano dalla zona del Passetto sono state deviate in via Cadore.