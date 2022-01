Frontale sulla Corinaldese: tre persone all’ospedale

I Vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la Strada Provinciale Corinaldese nei pressi della Chiesa del Brugnetto per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro coinvolgendo un terzo mezzo. I pompieri di Senigallia in collaborazione con i sanitari del 118 hanno estratto una ragazza da una delle auto coinvolte, la quale insieme ad altre due persone sono state trasportate presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Municipale.