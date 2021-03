Schianto all'alba: all'ospedale sei persone

Schianto questa mattina all'alba a Cerreto D'Esi. L'incidente stradale è avvenuto verso le 6,30 del mattino sulla strada provinciale 256 Muccese e ha visto coinvolti due mezzi: un'automobile e un furgone. Un’auto con a bordo una coppia di 60enni residenti a Jesi, si è scontrata con un furgone. All'interno c'erano 4 operai di un cantiere. Sono in totale sei i feriti, per fortuna non gravi, che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili per accertamenti.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore. La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano sono intervenuti sul posto estraendo dalle lamiere due persone. Con loro il personale medico del 118, 3 ambulanze e i carabinieri di Fabriano. Se non ci saranno complicazioni, dopo qualche ora in osservazione, dovrebbero essere tutti dimessi.