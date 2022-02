Incidente alla Baraccola: due persone in ospedale

ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via Grandi, nella zona della Baraccola. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto.

Per soccorrere i feriti sono accorsi i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato due persone, un uomo 46enne e di una donna di 58 anni, al pronto soccorso di Torrette. I due si trovavano alla guida dei rispettivi mezzi coinvolti. Le loro condizioni per fortuna al momento non destano particolari preoccupazioni.