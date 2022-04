Incidente in autostrada: coinvolto l'autista di un tir

FALCONARA - Incidente questa mattina alle 5 in autostrada A14. L’autista di un tir, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail che delimita la carreggiata.

Nonostante il violento impatto ai bordi della strada e i conseguenti danni al mezzo, l’autista del camion è rimasto illeso e non ha avuto bisogno neppure di cure da parte dei sanitari del 118. I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti sul posto con due mezzi e hanno messo in sicurezza l’area. A quanto si apprende non ci sono stati intoppi alla circolazione. Presente anche la polizia autostradale.