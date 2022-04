L'auto si ribalta, a bordo mamma e figlia: corsa in ospedale

ANCONA - Incidente alle 16,45 in via Albertini. Un'auto procedeva quando all'improvviso, per cause ancora da accertare, è stata urtata da una seconda vettura facendola capovolgere.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi. Sul posto l'ambulanza della croce gialla di Ancona e di Camerano e l'automedica di Ancona Soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di legge. Sono finite all'ospedale regionale di Torrette due donne, mamma e figlia, che si trovavano a bordo del mezzo. Non sarebbero in gravi condizioni.