Incidente auto-scooter: un 16enne finisce in ospedale

Incidente questa mattina (16 ottobre) in via Conca ad Ancona. In ospedale è finito un 16enne in sella ad uno scooter. Stando alle prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe stato tamponato da un'auto piombando sull'asfalto.

Sul posto è accorsa l'equipe sanitaria della Croce Gialla di Ancona e il giovane è stato portato al pronto soccorso di Torrette. Nell’impatto il ragazzo avrebbe riportato un trauma ad una gamba.