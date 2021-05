Due auto si scontrano, poi una si ribalta: conducente in ospedale

Incidente stradale intorno alle 19,30 lungo via Flaminia, vicino alla residenza per anziani. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate tra loro ed una delle due si è ribaltata lungo la carreggiata.

I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti sul posto con un’autobotte. I pompieri hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre una persona dall’auto. Il conducente è stato trattato sul posto per poi essere trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette. Subito dopo si è provveduto alla messa in sicurezza dell'area. L'incidente ha provocato inevitabilmente disagi alla circolazione.