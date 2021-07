Perde il controllo e si ribalta con l'auto: autista incastrato nell'abitacolo

Incidente questa mattina a Montecassiano, in provincia di Macerata. Un uomo alla guida della sua auto è uscito di strada ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Macerata che ha estratto l'uomo dall'abitacolo mettendolo in sicurezza e affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Sul posto la Polizia Stradale che ha svolto i rilievi di rito. L'uomo non sembrerebbe essere in gravi condizioni per fortuna.