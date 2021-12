Ambulanza distrutta, la Croce Gialla: «Aiutateci a comprarne una nuova, serve l'aiuto di tutti»

Il mezzo della Croce Gialla di Ancona coinvolto nell'incidente di sabato pomeriggio in via Giordano Bruno sarà da demolire completamente. Il presidente e i volontari chiedono un aiuto per acquistare una nuova ambulanza. «I danni riportati dal mezzo - dice il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini - non permettono il recupero dello stesso, abbiamo già avuto modo di parlare con i referenti delle officine dove portiamo le nostre ambulanze che hanno espresso parere negativo. Il mezzo dovrà essere demolito e questa non è una bella notizia sia per l’associazione che per la città di Ancona dato che questo veicolo effettua il servizio del 118. La componente meccanica in parte e quello che si trova nel vano sanitario potrà essere recuperato il resto invece verrà demolito il che significa che dobbiamo acquistare una nuova ambulanza e la cosa dovrà essere fatta nel giro di qualche giorno».

Per fortuna nell'impatto nessuno è rimasto coinvolto gravemente. Sono finite in ospedale due persone, un milite e una donna alla guida che si è spaventata vedendo il violento impatto davanti ai suoi occhi. Ora si chiede un gesto di generosita: «Quanto accaduto - prosegue il presidente - ci ha messo in difficoltà per il fatto che l’acquisto di questi mezzi di solito rientrano in un determinato piano economico con scadenze programmate ma vista la situazione che si è venuta a creare non possiamo tirarci indietro. Per acquistare questa ambulanza in sostituzione di quella incidentata ci serve l’aiuto della gente di Ancona, la Croce Gialla è un patrimonio dell’intera città senza dimenticare che questi mezzi sono a disposizione della collettività». Per eventuali donazioni Intesa San Paolo iban: it15x0306902609100000004996 c/c poste italiane 15874605 o direttamente in sede via Ragusa 18.