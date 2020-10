Sbanda, si schianta contro un palo e centra un'altra auto: 33enne in ospedale

JESI - Incidente nel primo pomeriggio di ieri in via dell'Industria a Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 33 anni ha sbandato con la sua Maserati ed è finito contro lo spartitraffico. La sua auto, dopo aver centrato un palo della luce, ha centrato una Toyota Yaris che si trovava sull'altra carreggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco hanno tagliato e messo in sicurezza il palo danneggiato. Per il 33enne è stato necessario il trasporto in ospedale, ma non prima di aver dato in escandescenza. Si perchè l'uomo, su tutte le furie, si è allontanato a piedi fino a quando i soccorritori non sono riusciti a calmarlo. I feriti sono stati trasportati in ospedale a bordo dell'ambulanza della Croce Verde di Jesi, ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni.