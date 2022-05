Gravissimo incidente in A14, persona tra le lamiere e priva di sensi

OSIMO - Grave incidente in A14, nei pressi del casello Ancona Sud. Conducente privo di sensi incastrato tra le lamiere della sua auto. Le cause dello schianto, avvenuto intorno all’una e mezzo, sono ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione, non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la Croce Gialla di Camerano. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso, ma è poi stato fatto rientrare poco dopo.