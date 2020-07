Incendio in autostrada, il semirimorchio che trasporta alluminio va a fuoco: viabilità in tilt

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, sulla A14 da Ancona Sud in direzione nord, per un incendio di un semirimorchio. Sul posto tre squadre dei pompieri con 6 automezzi per spegnere le fiamme del semirimorchio, che trasportava metalli e alluminio, e della sterpaglia sulla scarpata adiacente coinvolta nell'incendio.

L'autista del camion è riuscito a staccare la motrice che non è rimasta coinvolta nell'evento. Sul posto anche la Polizia autostradale e il personale della società autostrade per le segnalazioni alle auto in transito; l'autostrada è rimasta aperta con limitazione di corsie.