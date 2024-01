Pedone travolto da una moto, choc davanti alla gelateria: 55enne in gravi condizioni

JESI - E' di un ferito, in gravi condizioni, il bilancio dell'investimento avvenuto nella serata di ieri lungo il viale della Vittoria, all'altezza della gelateria "Ciro e Pio". L'uomo, 55 anni, è stato travolto da una moto condotta da un ragazzo quando da poco erano passate le 21. In sella al motociclo anche un altro giovane.

La dinamica ed i soccorsi

Per cause ancora da chiarire, il centauro ha preso in pieno il pedone che stava attraversando la strada e lo ha scaraventato sull'asfalto. Sul posto la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Il 55enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Praticamente illesi i due ragazzi in sella alla moto. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate fino a tarda sera a causa del carburante sversato sul manto stradale.