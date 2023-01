Stava attraversando la strada, poi l'impatto violentissimo con una Ford: ora lotta per la vita

ANCONA - Stava attraversando la strada quando una Ford lo ha centrato in pieno sbalzandolo per metri sull'asfalto. Lui, un 37enne originario del Bangladesh, ora lotta tra la vita e la morte presso l'ospedale regionale di Torrette, dove è ricoverato in prognosi riservata dalla serata di ieri.

La dinamica dell'investimento, avvenuto in via Marconi, non distante dalle Poste, è ancora da chiarire ed in queste ore sono stati ascoltati i testimoni presenti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 37enne stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali quando una Ford bianca, condotta da un ragazzo, lo ha travolto e lasciato in fin di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato, ancora incosciente, al nosocomio cittadino. Il conducente della Ford è stato sottoposto a test alcolemico e non è risultato ubriaco.