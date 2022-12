Sbanda e si schianta contro il guardrail, paura sull'asse: in auto ci sono due ventenni

ANCONA - Incidente stradale nella serata di ieri lungo l'Asse Nord-Sud. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 11 ed ha coinvolto un'auto con a bordo due 20enni egiziani. Il conducente del mezzo, per cause da chiarire, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro le barriere. La parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta ma per fortuna entrambi i giovani non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia stradale di Senigallia.