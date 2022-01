Perde il controllo e si ribalta, automobilista incastrato tra le lamiere

I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la SS.76 al KM. 59.650, nel tratto di strada che va da Fabriano in direzione Ancona per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura. Il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare lo spartitraffico che si trova in mezzo alle carreggiate, causando il ribaltamento della vettura. I pompieri, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno provveduto ad estrarre l’autista dall’auto, il quale successivamente veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.