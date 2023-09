Marzocca in lacrime per Francesco Lignola, morto a 11 anni in sella alla sua bici

E’ un mattina come le altre, nella piccola comunità di Marzocca. Ma il silenzio, no. Quasi irreale, quello che si respira al di fuori del plesso scolastico che ospita gli alunni delle scuole elementari e delle medie. Frequentava il primo anno della scuola secondaria di primo grado, cominciata da pochi giorni, il piccolo Francesco. Poco distante dal luogo in cui ha perso la vita nel tragico incidente accaduto nel pomeriggio di ieri, in bicicletta con un suo amichetto, in una delle strade interne che collegano il centro abitato. E’ ancora oggetto di valutazioni da parte della Polizia locale la dinamica dello schianto, che ha visto coinvolti il mezzo a due ruote su cui viaggiava Francesco Lignola, 11 anni ancora da compiere, ed una donna rumena di 41 anni, a bordo di una Volkswagen Passat.

La dinamica

La collisione sarebbe avvenuta nell’intersezione tra via De’ Liguori e viale della Resistenza. Nel corso dell’immissione dalla strada laterale, sarebbe avvenuto lo scontro tra la bici e l’autovettura, colpita su un fianco, con il piccolo che avrebbe battuto violentemente contro il finestrino della Passat, terminando la sua corsa sull’asfalto e riportando gravi lesioni al cranio ed al torace. Il quadro clinico è apparso subito grave, tanto da richiedere l’intervento non solo dei mezzi del 118 di Senigallia (che hanno soccorso anche la donna alla guida della Passat, sotto choc per l’accaduto), ma anche dell’automedica e dell’eliambulanza, che si alzata il volo atterrando in un campetto poco distante dal luogo dell’incidente e trasportando Francesco, già intubato dal personale sanitario, all’ospedale regionale di Torrette.

Mentre il bambino lottava per la vita, nella frazione alle porte di Senigallia c'era solo disperazione, lacrime versate dagli abitanti, ed il sangue sull’asfalto. Poi la notizia, devastante, del decesso per i traumi riportati, che lo ha strappato via all’affetto dei suoi genitori e dei suoi amichetti. Che ha gettato l’intera comunità nel dolore, accompagnato dalla considerazione delle famiglie di come quotidianamente molti altri coetanei di Francesco passeggiano in libertà lungo quelle vie, che adesso vengono guardate con paura, non più rassicuranti come lo erano fino a poco fa. I rilievi sono proseguiti fino in serata da parte della Polizia Locale, che ha disposto anche il sequestro dei mezzi per fornire una ricostruzione accurata dell’incidente. Nel centro di Marzocca, riempito poche ore prima dai rumori delle sirene, dalle urla e del pianto, ora c’è solo silenzio assordante. Resta lo strazio, resta quel banco vuoto nella 1a B della Scuola Media Belardi. Dove sedeva Francesco, strappato alla vita a poche settimane dal suo undicesimo compleanno.