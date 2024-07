Il terribile incidente in moto mentre andava al lavoro, Nicola è morto così: aveva 25 anni

SENIGALLIA - E' Nicola Gandini, 25 anni di Senigallia, la vittima del tragico incidente di ieri mattina lungo la Strada Adriatica Nord, alla Cesanella. Il giovane stava andando al lavoro a Marotta con la sua amata Kawasaki quando, probabilmente durante una manovra di sorpasso, per evitare un'auto si è schiantato contro un altro mezzo in sosta. Un impatto violentissimo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme è stato un residente che ha assistito alla tragedia. Sul posto gli operatori del 118 che hanno tentato, purtroppo invano, di rianimarlo.

La dinamica è al vaglio della polizia locale. Da una prima ricostruzione sembra sia la moto di Nicola che una Citroen condotta da un altro ragazzo, stessero viaggiando in direzione Nord. Improvvisamente il mezzo avrebbe svoltato per entrare in un parcheggio proprio mentre Nicola stava effettuando il sorpasso. Nel tentativo di evitare l'impatto il giovane motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro una Opel parcheggiata al lato della carreggiata. Per Nicola Gandini non c'è stato niente da fare. I mezzi sono stati sequestrati e nelle prossime ore l'autorità giudiziaria aprirà un fascicolo per determinare con precisione le responsabilità.