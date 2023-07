Furgone perde gasolio e la strada diventa scivolosa: 57enne ci passa sopra con lo scooter e cade

CASTELFIDARDO - Incidente stradale ieri mattina poco dopo le 6 in via Brandoni dove un 57enne è caduto a terra mentre era in sella al suo scooter.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato sopra una macchia di gasolio lasciata sull'asfalto da un furgone, a causa probabilmente di una perdita. L'asfalto scivoloso non ha lasciato scampo al 57enne che è caduto a terra riportando due costole fratturate ed una prognosi di 10 giorni.