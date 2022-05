Accecata dal sole mentre guida: falcia due donne che attraversano la strada

OSIMO - Due donne sono finite all'ospedale di Torrette dopo essere state investite da un'auto guidata da una donna di 50 anni. L'incidente, le cui dinamiche sono ancora da accertare, è avvenuto in via Fonte Magna verso le 17,40.

Le due donne, a quando si apprende, stavano attraversando la strada quando la conducente di un'utilitaria le ha investite non riuscendo a frenare in tempo. Alla base dell'incidente ci sarebbe il fatto che la donna alla guida sia stata per un attimo accecata dal sole. I due pedoni sono caduti a terra ma per fortuna erano vigili e coscienti.

Sul posto è accorsa la polizia locale (2 pattuglie) insieme alla Croce rossa di Osimo e all'automedica del 118. Le due, una 45enne e una 67enne, sono state trasportate al pronto soccorso di Torrette in codice giallo mentre la 50enne alla guida sotto choc è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso di Osimo da un'altra ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Via Fonte Magna è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento e per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.