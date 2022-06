Perde il controllo dell’auto e si ribalta in curva: grave un giovane

AGUGLIANO- Paura e apprensione per un giovane ventinovenne che, questa mattina (13 giugno) intorno alle 5.00, è stato vittima di uno spaventoso incidente con la sua automobile. Tornando a casa dal lavoro, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura nei pressi di una curva in via de Gasperi con il mezzo – una Opel Corsa - che si è ribaltato su sé stesso.

Scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e i Carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada per favorire le operazioni di soccorso. Il ragazzo, rimasto cosciente, è stato portato all’ospedale di Torrette in codice rosso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO