Morto dopo un tamponamento, chiesto il processo per il camionista che uccise Giorgio Lupini ma è irreperibile

FALCONARA - Un tamponamento a catena e la vita di Giorgio Lupini, 75 anni, ex ferroviere di Chiaravalle, è finita in un attimo. Era il 20 luglio dello scorso anno quando lungo l’autostrada 14, tra i caselli di Ancona sud e Montemarciano, nel territorio di Falconara, la Volkswagen T-cross condotta dall’anziano rimase schiacciata da un tir Iveco arrivato da dietro. I due mezzi proseguivano nella stessa direzione di marcia, verso nord. Lungo la corsia si era creato un rallentamento per via di un ostacolo presente sulla carreggiata, una coperta volata via da un altro veicolo e finita sulla sede stradale. C’era stata una brusca frenata e un tamponamento a catena. Il tir, stando ai rilievi, sarebbe andato troppo forte, oltre i 90 chilometri orari (non in linea con la velocità consentita per quel mezzo). La Procura ha chiesto il processo per il camionista, un albabese di 46 anni e ieri mattina era stata fissata per lui l’udienza preliminare al tribunale di Ancona per omicidio stradale. La giudice Francesca De Palma però ha dovuto rinviare al 25 novembre perché il camionista non si trova e non ha ricevuto quindi gli avvisi a presentarsi in tribunale. Sono state disposte le ricerche. L’albabese è difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi. I familiari della vittima erano pronti a costituirsi parte civile con l’avvocato Silvia Paoletti.

Nel tamponamento a catena erano rimasti coinvolti altri due veicoli. Insieme a Lupini, fratello dello scultore chiaravallese Gianni, morto a luglio del 2022 a 78 anni, viaggiava anche la moglie, Maria Barea, 62 anni, che gli sedeva accanto. Rimase ferita in maniera grave ma si salvò. Erano le 18 quando la coppia stava percorrendo la corsia in direzione nord per tornare a casa, a Fossombrone. Per la Procura il tir non sarebbe stato in grado di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla circolazione stradale. La forte velocità non gli ha permesso di arrestare il mezzo negli spazi liberi presenti in un tratto di strada rettilineo e con buona visibilità. Ha urtato con la parte anteriore sinistra della cabina di guida la parte posteriore centro destra della Volkswagen. Lupini era morto sul colpo.