Tamponata, si schianta contro le auto parcheggiate: 37enne all'ospedale

Tamponamento ieri sera, 21 novembre, alle ore 22 circa, in via Martiri della Resistenza, ad Ancona. Per cause ancora da accertare il conducente di un'auto ha tamponato un'alta vettura guidata da una donna di 37 anni.

A seguito dell'impatto l'auto tamponata si è andata a schiantare contro le auto parcheggiate lungo la strada. Immediatamente è scattato l'allarme al Numero unico di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe però riportato un politrauma in seguito all'incidente. Sul posto anche la polizia stradale.