Genga: perde il controllo dell'auto, che si schianta e prende fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina alle 10,45 circa a Genga, frazione Pianello, per un incidente stradale. Per cause da accertare, il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail adiacente alla carreggiata.

I primi ad intervenire sono i pompieri di Fabriano, arrivati con un'autobotte ed un mezzo 4x4. Prima hanno spento le fiamme, che nel frattempo si erano sviluppate avvolgendo l'autovettura e dopo hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento per dar modo agli operatori del 118 di assistere il conducente dell'auto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.