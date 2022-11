Tamponamento in galleria, traffico in tilt e feriti: tre le auto coinvolte

ANCONA - Incidente stradale venerdì mattina all'interno della galleria del Risorgimento. Per cause ancora da chiarire tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Sul posto i mezzi della Croce Gialla di Ancona con gli operatori che hanno soccorso tre automobilisti e li hanno trasportati all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO