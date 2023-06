Perde il controllo dello scooter, ferite troppo gravi: Gabriele muore nella notte

SENIGALLIA- Schianto con lo scooter, muore un 41enne, Gabriele Tarsi, di Ripe di Trecastelli, non ce l'ha fatta. E' morto la notte tra sabato e domenica dopo le ferite riportate nell'incidente lungo la Corinaldese. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava andando a giocare a beach tennis quando ha perso il controllo dello scooter in prossimità di una curva ed è stato sbalzato dalla sella.

Commosso il ricordo degli amici del club sportivo Tob Beach di Senigallia. "Per me è uno scherzo come eri abituato a fare tu !!!! Ciao Gaga mi devi un caffè. Ci mancherai tanto" si legge sula pagina Facebook.