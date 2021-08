Automezzo ribaltato, conducente estratto dalle lamiere: a Torrette in eliambulanza

Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e i carabinieri. Per il trasporto in ospedale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso

Autocarro ribaltato nella scarpata, conducente estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. E' successo stamattina, poco prima delle 9, in via Farneto a Montecarotto. Per cause da accertare il conducente ha perso il controllo del mezzo.

I vigili del fuoco di Jesi, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, hanno estratto l’uomo dalle lamiere utilizzando dell’attrezzatura specifica per poi affidarlo alle cure del 118. L'uomo è stato trasferito a Torrette in eliambulanza. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.