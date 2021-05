Furgone si ribalta in strada: interviene l'autogru

Sul posto i vigili del fuoco di Osimo e la polizia locale per la viabilità e i rilievi

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Campocavallo di Osimo nel primo pomeriggio per un furgone rovesciato sulla sede stradale.



La squadra dei vigili del fuoco di Osimo, con in supporto l’autogru della Sede Centrale di Ancona, ha imbragato il mezzo riportandolo sulle proprie ruote e messo il luogo dell’intervento in sicurezza. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità e i rilievi.