Perde il controllo del furgone sulla Flaminia e si schianta contro il muro

Percorre via Flaminia in direzione di Ancona quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del furgone e ha centrato in pieno il muro alla destra della carreggiata.

L’uomo, un 32enne tunisino, è stato accompagnato a Torrette dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Se l’è cavata con un lieve trauma toracico, ma complessivamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia municipale.



