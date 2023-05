L'autista fa retromarcia e non lo vede, 54enne travolto dal furgone mentre sta passeggiando

JESI - Stava passeggiando lungo via Asilo quando un furgone della Fedex lo ha travolto in pieno. Paura oggi pomeriggio, intorno alle 17, per un uomo di 54 anni, residente a Jesi, finito sotto al mezzo pesante mentre camminava a bordo strada.

Secondo una prima ricostruzione l'autista lo avrebbe investito mentre stava effettuando una retromarcia. L'uomo è rimasto a terra dolorante e per lui è stato necessario l'intervento della Croce Verde di Jesi. Gli operatori, coadiuvati dagli agenti della polizia locale, hanno soccorso il 54enne e lo hanno trasportato all'ospedale Carlo Urbani per degli accertamenti. Per fortuna non è in pericolo di vita. Per lui soltanto un grande spavento.