Furgone cade in acqua al porto di Ancona, sommozzatori e autogrù al Mandracchio

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 di stamattina al Mandracchio per recuperare un furgone caduto in acqua per cause in corso di accertamento. A bordo del mezzo non erano presenti persone. Sul posto, i sommozzatori e la squadra sella sede centrale di Ancona con l'autogrù hanno imbracato il furgone per riportarlo sulla banchina. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto.