JESI - Frontale tra due auto in piena notte, vetture distrutte e una donna in ospedale. E’ successo la scorsa notte in vi aMononna, direzione Santa Maria Nuova.



Le auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio è stata una 35enne portata in ospedale con un codice di media gravità. Illeso il conducente dell’altra vettura. Sul posto la Croce Rossa di Jesi.