Frontale tra due veicoli, in ospedale anche una bimba di 8 anni 

ANCONA - Frontale tra due auto lungo via del Barcaglione, tre persone in ospedale tra cui una bambina di 8 anni. Nessuno è in gravi condizioni, si tratta di codici verdi.

Cause ancora da ricostruire, al lavoro la polizia locale di Ancona. Sul posto, all’incrocio con via Metauro, sono intervenuti anche il 118, la Croce Gialla e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Adulti a Torrette, la piccola è stata portata per accertamenti al Salesi.