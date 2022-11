Pauroso frontale, un veicolo finisce nel campo: quattro feriti

LORETO- Incidente tra un autocarro e una macchina, frontale pauroso lungo la strada dei Pali. E' accaduto stamattina intorno alle 6,30. Per cause ancora da ricostruire, un veicolo è finito nel campo adiacente alla carreggiata dopo l'impatto. Sul posto i carabinieri, per accertare le cause del frontale, insieme al 118 e ai vigili del fuoco. Questi ultimi, intervenuti da Osimo, hanno estratto dalle lamiere una persona con attrezzatura specifica. Quattro i feriti portati in pronto soccorso.