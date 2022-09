Perde il controllo e si schianta frontalmente contro un'altra auto: due feriti

POLVERIGI - Perde il controllo della vettura e finisce contro un'altra auto. E' successo oggi, attorno alle 14, in via Sant’Egidio. Una Fiat Panda ha avuto un frontale con un'altra utilitaria. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Osimo. La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. L'impatto ha causato anche dei feriti che sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti.