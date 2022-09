Terribile frontale, l’auto finisce contro un albero: conducente in gravi condizioni

SERRA DE’ CONTI- Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. E’ il bilancio del terribile frontale avvenuto ieri, 24 settembre, intorno alle 17 in via Madonna del Piano a Serra de’ Conti. Dopo l’impatto tra due vetture, una è finita contro un albero rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza per il conducente. Una volta arrivato a Torrette, all’uomo è stato assegnato un codice rosso con necessità di ulteriori accertamenti.

Gli altri due feriti, invece, sono stati trasportati all’ospedale di Senigallia. Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.