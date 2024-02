Frontale tra due auto, quattro persone trasportate al Pronto Soccorso

L'incidente è avvenuto attorno alle 14 via delle Sgogge a Castelfidardo: sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti ed i Carabinieri per il rilievi volti a stabilire la dinamica dello scontro