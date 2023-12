Frontale sulla Cameranense, due dei tre feriti già dimessi. Il “miracolo” di Natale

ANCONA - A guardare come si sono ridotte le auto sembrava una strage. Tre feriti, una Golf Volkswagen spezzata a metà per l’urto, una Mercedes con il muso irriconoscibile e una Ford Puma finita addirittura contro la recinzione di una casa, dove ha abbattuto i contatori dell’acqua. Il frontale, avvenuto ieri sera, lungo la Cameranense, all’altezza del distributore di benzina Pm, poco dopo lo svincolo per Ciavattini Garden, ha già i primi due feriti dimessi. Si tratta del conducente della Mercedes, L. M., 59 anni, di Camerano, e il conducente della Ford, C. L., 47 anni, di Ancona. Il guidatore della Golf, un 24enne, S. A., è ancora in una delle salette del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, ricoverato in osservazione. I medici sono fiduciosi di poterlo dimettere tra 3-4 giorni al massimo. Ha varie contusioni. La polizia locale, che ha effettuato i rilievi dell’incidente, attende ancora il referto medico, anche quello per l’alcol test. Gli altri due conducenti sono risultati negativi. Resta da stabilire le responsabilità del frontale. Visto come sono stati ridotti i veicoli si ipotizza anche l’alta velocità.