Frontale a Posatora in tarda serata: quattro persone finiscono all’ospedale

ANCONA- Fortunatamente solo un grande spavento. Non ci sono state gravi conseguenze per il frontale avvenuto tra due auto, ieri (25 settembre), in tarda serata dalle parti di Posatora.

I quattro soggetti occupanti le vetture sono stati trasportati in codice giallo a Torrette. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica.