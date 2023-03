Schianto all'incrocio tra due auto, ci sono dei feriti: sul posto 118, polizia e vigili del fuoco

FILOTTRANO - Due auto coinvolte e tre feriti trasportati in ospedale. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in via Fiumicello, la strada che collega Filottrano a Macerata. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro all'altezza di un incrocio.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, automedica del 118 e Croce Verde di Jesi, oltre al servizio Infermieristica di Filottrano. Tre le persone ferite che sono state trasportate all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con codici di media gravità. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita.