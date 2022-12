Sbanda e si schianta contro la fermata del bus: pensilina distrutta

ANCONA- Si schianta contro la fermata del bus in via Torresi e distrugge la pensilina. Le cause dell'incidente avvenuto ieri mattina sono in corso di accertamento, secondo una prima ricostruzione, il giovane conducente della Volkswagen ha perso il controllo dell'auto finendo contro la vetrata della pensilina distruggendo la struttura. Fortunatamente non c'erano passeggeri in attesa in quel momento e lo stesso automobilista non ha riportato ferite nonostante si siano aperti gli airbag per la violenza dello schianto, Sul posto la polizia, che ha gestito gli inevitbili e temporanei rallentamenti del traffico.