Tragico investimento, donna travolta e uccisa da un'auto

Tragico incidente questa mattina a Castelferretti. Una donna è stata travolta e uccisa dall’auto condotta da un anziano.

E’ accaduto in via Saline attorno alle 12,30. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla di Falconara: l’equipaggio ha provato a rianimare la donna, ma non ha potuto salvarle la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima è una donna di 66 anni, travolta da una Fiat Punto condotta da un uomo di 82 anni, risultato negativo all'alcoltest. Sul posto i carabinieri di Falconara, con il comandante Michele Ognissanti, e la polizia locale per gli accertamenti.

Gallery