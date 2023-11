Perde il controllo dell'auto e distrugge paletti ed auto in sosta: feriti due anziani

FALCONARA - Potrebbe essere stato un malore ad innescare la carambola avvenuta lungo via Flaminia all'incrocio con via Italia, nel pomeriggio di oggi. Al volante dell’auto un uomo di 79 anni, con a bordo la sua consorte 81enne: per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura che ha così abbandonando la sede stradale. Nella sua marcia il veicolo ha dapprima divelto cinque paletti, per poi urtare un contenitore verticale utilizzato per la raccolta degli indumenti usati, e quindi fermarsi dopo aver sbattuto violenemente contro una Volkswagen T-Roc parcheggiata a bordo strada.

Oltre alla Croce Gialla, sul posto è intervenuta la Polizia Locale, oltre ai Vigili del Fuoco il cui aiuto è stato determinante per soccorrere la donna restata intrappolata tra le lamiere. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, i due anziani non sono in pericolo di vita.