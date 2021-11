Si ribalta in galleria, auto completamente distrutta: donna estratta dalle lamiere

Stava viaggiando lungo la SS76 quando all'altezza di Fabriano, in direzione Fossato di Vico, con la sua Ford Focus si è scontrata contro un camion e si è ribaltata. Paura nel pomeriggio di oggi per una donna, rimasta coinvolta in un terribile incidente all'interno della galleria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia ed il 118. La donna è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO