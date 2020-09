Schianto nella notte, auto centra in pieno una colonnina: paura per un bambino

Incidente stradale nella notte a Fabriano, in località Cà Maiano. Per cause da accertare, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed ha centrato in pieno una colonnina contenente un quadro elettrico per esterno.

Due occupanti dell'auto sono stati medicati dai sanitari del 118 presenti sul posto, mentre altri due, di cui la mamma ed il bambino, sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Fabriano ed all'ospedale di Jesi per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed i tecnici dell'Enel.