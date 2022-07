Intervento riuscito, lascia l’ospedale ma viene centrato da un’auto: di nuovo al pronto soccorso 

ANCONA - Dimesso dall’ospedale, centrato mentre è in macchina alla rotatoria dell’ospedale: torna in pronto soccorso in codice giallo. E’ accaduto oggi a un ragazzo pakistano.

Il giovane era stato dimesso dall’ospedale dopo un intervento chirurgico. Mentre lasciava il nosocomio a bordo della sua auto, è stato centrato da un’altra vettura alla rotatoria che si trova vicino alla piazzola dell’elisoccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla, che lo ha portato in pronto soccorso con un codice giallo dovuto alla lesione di una spalla.