Doppio tamponamento nel pomeriggio, 30enne portata in ospedale

ANCONA – Il pomeriggio di domenica ha fatto registrare un doppio tamponamento nel breve volgere di pochissimo tempo. Il primo incidente in via Albertini, che ha visto coinvolte tre autovetture: il personale della Croce Gialla è intervenuto per prestare soccorso alle persone a bordo delle macchine ed ha provveduto al trasporto in ospedale di una trentenne, che non sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi.

L'altro incidente si è invece verificato in via Flaminia nei pressi dell’incrocio con via Colle Ameno: in un veicolo viaggiava una famiglia con i genitori e due bambini, nell’altro due ragazzi. Oltre ai sanitari della Croce Gialla anche i carabinieri: fortunatamente nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure in pronto soccorso.