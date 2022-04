L'auto investe due donne mentre fa retromarcia: anziana gravissima

ANCONA - Investite due donne di circa 80 anni. A quanto si apprende una delle due è stata portata in ospedale in stato d'incoscienza in codice rosso avanzato. L'incidente è avvenuto poco fa all’angolo tra via Marsala e via Matteotti.

Da quanto ricostruito finora sembrerebbe che una Mercedes abbia preso in pieno le due donne mentre faceva retromarcia. Sul posto è accorsa l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, l'automedica e un'altra ambulanza del 118. La donna di 80 anni è stata trasportata a Torrette in codice rosso avanzato per un politrauma. E' stata invece trasportata in codice giallo l'altra donna coinvolta nell'investimento. A trasportata a Torrette l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano con un profondo taglio alla testa. Sul posto per i rilievi di legge anche la polizia municipale.